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Bayram kana bulandı! Kocası silahla katletti
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Diyarbakır'da aralarında çıkan tartışmada 1 çocuk annesi Dilan Aslan'ı eşi silahla katletti. Cani koca emniyete teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerine bir yenisi Diyarbakır'dan eklendi. Mevlana Halit Mahallesi 35'inci Sokak'ta bayram günü kan aktı.

EŞİNİ SİLAHLA KATLETTİ

Dilan Aslan (37) ile ismi öğrenilemeyen eşi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Aslan'ın eşi tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Dilan Aslan kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan eşi daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Aslan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çiftin 1 çocuklarının olduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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