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1.5 Yaşındaki Mehmet Akif Kaya, Nefes Borusuna Leblebi Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti

1.5 Yaşındaki Mehmet Akif Kaya, Nefes Borusuna Leblebi Kaçması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Karaman'da 1.5 yaşındaki Mehmet Akif Kaya, eline geçirdiği leblebiyi boğazına kaçırması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze töreni, ailesi ve sevenleri tarafından dualarla gerçekleştirildi.

Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçması sonucu hayatını kaybeden 1.5 yaşındaki Mehmet Akif Kaya, dualarla son yolculuğa uğurlandı.

Olay, Şeyh Şamil Mahallesi 1397. Sokak'ta bulunan evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, anne ve babasıyla birlikte anneannesinin evine misafirliğe giden 1,5 yaşındaki Mehmet Akif Kaya, eline geçirdiği leblebiyle oynarken boğazına kaçırdı. Leblebinin Kaya'nın nefes borusuna kaçtığını gören ailesi hemen müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gönderilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mehmet Akif Kaya için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Kaya'nın ailesi, Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan babasının çalışma arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kaya'nın cenazesi şehir mezarlığında dualarla defnedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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