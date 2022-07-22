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Son dakika haberleri... Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya böyle yansıdı Kontrolden çıkan araç tramvay yolunda ilerledi Yolcularının camdan sarktığı otomobil drift atarak kaza yaptı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 13 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı.

Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya böyle yansıdı

Kontrolden çıkan araç tramvay yolunda ilerledi

Yolcularının camdan sarktığı otomobil drift atarak kaza yaptı

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 13 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına anbean yansıyan kazalarda kontrolden çıkan bir otomobilin tramvay yolunda ilerlemesi ve yolcularının camdan sarktığı bir diğer otomobilin drift atarak kaza yapması dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Trafik kuralları bizi, hayata ve sevdiklerimize bağlar" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin ve yayalarının dikkatsizliği dikkat çekti.

Kontrolden çıkan araç tramvay yolunda ilerledi

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına anbean yansıyan kazalarda kontrolden çıkan bir otomobilin tramvay yolunda ilerlemesi ve yolcularının camdan sarktığı otomobilin drift yaparak kaza yapması ise bu kadar da olmaz dedirtti.

16 ayrı trafik kazasının görüntüsü paylaşıldı

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, kent merkezindeki Yeditepe Mahallesi, İncilipınar Mahallesi, Oğuzeli Yolu, Narlıtepe Mahallesi, Panaroma Müzesi Kavşağı, Bülbülzade Mahallesi, Binevler Mahallesi, SankoPark Kavşağı, Seferpaşa Mahallesi, 23 Nisan Mahallesi, Düztepe Mahallesi, Yaprak Mahallesi, Şanlıdere Caddesi, Gümüştekin Mahallesi, Onat Kutlar Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelen 16 ayrı trafik kazasının görüntüleri yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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