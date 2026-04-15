Döviz bürosunda çıkan kavgada 1 kişiyi silahla yaralan zanlı tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir döviz bürosunda alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada iş yeri sahibi Hasan Basri M. (60), tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Olayın şüphelisi Mustafa Yurtlu (60) tutuklanırken, azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K. (38) ise serbest bırakıldı.

Olay, Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre döviz bürosuna gelen Mustafa Yurtlu ile iş yeri sahibi Hasan Basri M. arasında alacak-verecek yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Yurtlu yanındaki tabancayla Hasan Basri M.'yi sağ bacağından vurdu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hasan Basri M., ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına alınan Mustafa Yurtlu'nun yanı sıra, yaralının ifadesi doğrultusunda azmettirici olduğu öne sürülen M.K. da polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Yurtlu tutuklanırken, M.K. ise serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
