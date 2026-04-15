Haberler

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1'ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi hastane köprülü kavşak üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 ACJ 521 plakalı minibüs sürücüsü Ahmet A. kavşaktan kontrolsüz geçince Orhan E.'nin kullandığı 50 AGA 701 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüs yol kenarında bulunan bir iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü yaralanırken minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Orhan E.'nin 118 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan altı ay ehliyetine el konulan sürücünün ehliyetine yeniden iki yıl el konulurken 50 bin lira da idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle bir konuda anlaştı
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz

Sevgilisinden gelen mesajlar kafa karıştırıcı: Korkma, devlet de...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Norveç'ten 2,2 trilyon dolar değerinde Suriye kararı

Avrupa ülkesinden dev Suriye adımı! Tam 2,2 trilyon dolar değerinde...
İsrail askerleri Filistinli eski bakanı ellerini ve gözlerini bağlayarak gözaltına aldı

Eski bakanı böyle gözaltına aldılar
Lufthansa’da grev krizi büyüyor: Uçuşlar iptal, on binlerce yolcu etkilendi

Yüzlerce uçuş iptal edildi! Avrupa ülkesinde hava trafiği durdu

TFF ve MHK'ya savaş açan Burak Yılmaz, 4 ayrı ihlalden PFDK'ya sevk edildi

TFF ve MHK'ya savaş açan Burak Yılmaz'ın başı yandı

Norveç'ten 2,2 trilyon dolar değerinde Suriye kararı

Avrupa ülkesinden dev Suriye adımı! Tam 2,2 trilyon dolar değerinde...
Cengiz Ünder'in nişan töreninde renkli anlar! Fenerbahçeli futbolcular kurtlarını döktü

Kurtlarını böyle döktüler! Nişan töreninde kimler yok kimler
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi

Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Gülistan'ın cesedini...