Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Nevşehir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 1'ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi hastane köprülü kavşak üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 ACJ 521 plakalı minibüs sürücüsü Ahmet A. kavşaktan kontrolsüz geçince Orhan E.'nin kullandığı 50 AGA 701 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüs yol kenarında bulunan bir iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada iki araç sürücüsü yaralanırken minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi ise ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü Orhan E.'nin 118 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan altı ay ehliyetine el konulan sürücünün ehliyetine yeniden iki yıl el konulurken 50 bin lira da idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

