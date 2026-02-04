Yalova'da aranması bulunan 24 hükümlü yakalandı

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte 27 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalara aranması bulunan 24 hükümlünün saklandıkları yerde yakalandığını açıkladı.

Kentte 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında emniyet ve jandarma tarafından hapis cezası nedeniyle aranan hükümlülere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda haklarında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 22 kişi, 10 yıla hapis cezası bulunan 1 kişi ve 5 ayrı suçtan toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 24 hükümlü yakalandı. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 40 şahıs da yakalandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya yaptığı açıklamada, "Yalova Valiliği olarak birinci önceliğimiz, Yalovalı hemşehrilerimizin huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda; yakalama kararı bulunan, hiçbir şey olmamışçasına aramızda dolaşan suça karışmış şahısların toplum içinde serbestçe dolaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Vali Usta, operasyonda gizli bölmede yakalanan bir şüphelinin yakalanma videosunu da paylaştı. - YALOVA