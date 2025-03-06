Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ekipler sis perdesini aralamak için hastaneye geldi
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması

Bursalı dilenci, bir günde kazandığı parayı gösterip Konyalı dilenciye meydan okudu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"İşimi aşkla yapıyorum" diyen Konyalı fenomen dilenci Doğan'a meydan okuyan Bursalı dilenci, 1 günde yaklaşık 15.000 TL topladığını açıkladı.

Konya'da, çalışmanın ve üretmenin kölelik olduğuna inandığını söyleyerek dilencilik yapan Doğan isimli şahsa, Bursalı bir dilenci meydan okudu.

BİR GÜNDE 15 BİN LİRA TOPLADI

Sosyal medyada gündem olan videoda, Bursalı dilenci, "Her şey ölür, sinyal ölmez" diyen Konyalı dilenci Doğan'a seslenerek, "Bir günde 15 bin lira topladım" dedi.

"DİLENCİYE PARA VERECEĞİME..."

Cebinden çıkardığı bir tomar parayı kameralar önünde sayan dilencinin görüntüleri izleyenler "Dilenciye para vereceğime sokaktaki kedilere mama alırım", "Dilenciler benden daha güzel para sayıyor", "Gerçekten de tuhaf ve eskimeyen ülke gerçekleri", "Dilenci yerine güvenilir derneklere destek olunmalı" şeklinde yorumlar yaptı.

Bursalı dilenci, bir günde kazandığı parayı gösterip Konyalı dilenciye meydan okudu
Kaynak: Haberler.Com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
img

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
img

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
img

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
500

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıoguz:

o zaman bu dilencılerden de vergi alınmalı

Yorum Beğen119
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıslh Erz:

Utanmaz arlanmaz gurursuzlar.Gerçekten muhtaç durumda olup gururundan kimseye el açmayan garibanların hakkı size zehir zıkkım olsun.

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer:

Resmen hırsızlık.

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdelidolu :

Özellikle bu mubarek ramazan ayında sadaka veirilmeli ama bunlar gibi soytarılara değil değil ihtiyac sahiplerine ,zaten gerçek ihtiyac sahiblerini asla dilenirken göremezsiniz.

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Milletin dini duygularını sömürüp nasıl yiyecen o parayı ..

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKimesterseni:

bu adama kizanlar balik bastan kokar atasozunu unutmasinlar. Bu ulkede dini kullanip somurenler para kazaniyor

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

sayın şimşek duy bunları işini aşlka yapanları :)

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

bunlarin cogu aile boyu veya tesgilat halinde calisiyor ben 71 yasindayim muavinlikten yetisdim ehliyeti aldigimda mahallemizde hali vakti yerinde haci dayi dedigimiz birinin bana sen Türkiyenin her yerini bilirsin minibüs aldim senle Türkiye turuna cikalim seninde yövmiyeni verecegim diyince macera olur diye kabul ettim megerse aile boyu dileniyorlarmis yaz boyunca sahil sehirlerini gezdik ben sahilde zaman doldururken onlar dilendi öyleki 3 ayda koltuk altlari bile cuval dolusu paraydi.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdal_19:

helal size aslanlar devamke yolmaya

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıumut mergen:

qmk dilencileri

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
TFF'den anında yanıt geldi: Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebi

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.