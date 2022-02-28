3 SAĞLIK PERSONELİNİN OLDUĞU OTOMOBİL DEVRİLDİ, 3 YARALI
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MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 3 sağlık personeli yaralandı.
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 3 sağlık personeli yaralandı. Sağlık çalışanlarının görev yaptıkları Karadere 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda mesaiye gittikleri öğrenildi.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Seydikemer'in Çukurincir Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Seydikemer yönüne giden Fatih Ekiz (36), kullandığı 48 ADT 146 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yağmur kayganlaştırdığı yolda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrulup, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Karadere 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü Fatih Ekiz, hemşire Elif Balcı (28) ile ebe Medine Yalçın (35) çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı 3 sağlık çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Yaralanan 3 sağlık çalışanının görev yaptıkları Karadere 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda mesaiye gittikleri öğrenildi.