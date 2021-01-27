3 Rus turisti bıçaklayan şüpheli tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta iki kadın üç Rus turisti bıçaklayıp kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan kağıt toplayıcısı Hasan Hüseyin Y., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İstanbul Beşiktaş'ta iki kadın üç Rus turisti bıçaklayıp kaçan ve daha sonra polis tarafından yakalanan kağıt toplayıcısı H.H.Y., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Kağıt toplayıcısı H.H.Y., Beşiktaş Vişnezade Mahallesi, Süleyman Seba Caddesi üzerinde yolda yürüyen Rus turistler Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaraladıktan sonra kaçmıştı. Kaçan saldırganın kimliğini belirleyen polis, şüpheli H.H.Y'yi Cihangir'deki bir camide yakalayarak gözaltına almıştı. Polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli H.H.Y'nin savcılıkça sorgusu yapıldıktan sonra "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli H.H.Y.'nin ifadesinde, "Neden yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi. Şüpheli H.H.Y., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Tourism Today