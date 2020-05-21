3 öğrenci 30 litreyle 700 kişi dezenfekte edebilen kabin üretti
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3 öğrenci 30 litreyle 700 kişi dezenfekte edebilen kabin üretti

3 öğrenci 30 litreyle 700 kişi dezenfekte edebilen kabin üretti Tekirdağ'da 3 kafadar öğrenci bir olup korona virüse karşı 30 litre ile 700 kişiyi dezenfekte edebilen kabin üretti.

21.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:04

3 öğrenci 30 litreyle 700 kişi dezenfekte edebilen kabin üretti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 3 kafadar öğrenci bir olup korona virüse karşı 30 litre ile 700 kişiyi dezenfekte edebilen kabin üretti.

Dünya geneline yayılıp ülkelerin korkulu rüyası haline gelen korona virüse karşı her geçen gün yeni çareler üretilmeye çalışılıyor. Bu çerçevede Tekirdağ'da yaşları 20 ila 30 arasında değişen 3 öğrenci, korona virüse karşı 30 litre ile 700 kişiyi dezenfekte edebilen kabin üretti.

"Böyle bir projeye imza atmaya karar verdik"

Yunus Emre Kalkan dezenfektan kabini ile ilgili yaptığı açıklamada, "Biz projemiz hakkında ilk önce insanları steril etmeyi amaçladık. Bu konuda virüs günlerinde insanlara nasıl yardım edebiliriz. En güzel nasıl faydalı olabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarla birlikte böyle bir projeye imza atmaya karar verdik. Arkadaşlarla birlikte tasarladık ve yaptık. İlk yaptığımız kabineyi Namık Kemal Üniversitesine vermiş bulunmaktayız" dedi.

"100 liralık pompa ile işimizi hallettik"

Yapım aşamasında malzeme stokunda sıkıntılı olduklarını ifade eden Emre İnce ise, "Malzeme stokunu beklemek zorunda kaldık. Biraz zaman aşımına uğradı. İlkinde biraz ARGE tasarımlarıyla uğraştık. Bu ARGE tasarımına da diğer arkadaşların yapmış olduğu 3 bin liralık pompa yerine işte biz 100 liralık pompa ile işimizi hallettik. Daha seri üretime geçmek için ucuz mal edip daha çok ucuza satalım dedik. En azından insanlar yararlansın. Normalde günlük en az 3 tane çıkartma şansımız var" diye konuştu.

"İnternetten gördük"

Baran Cihan Ünsan isimli öğrenci ise, "Biz bu projeleri internetten gördük. Aklımıza da yattı. Bu konuda bir şeyler düşünelim dedik. Devletin destekleyen kurumları işte kalkınma ajansı olsun TÜBİTAK olsun. ya işyeri sahibi olman gerekiyor ya da akademik bir kadronun olması lazım. Biz kendi aramızda düşündük taşındık. 3 gayemiz oldu bu süreçte halkın sağlığını korumaya yada nasıl önlem almalarını sağlayabiliriz. Devletimize nasıl faydalı olabiliriz gibisinden. Ondan sonra Yunus Emre arkadaşımızın aklına bu fikir geldi. Bu şekilde başladık" şeklinde konuştu.

3 öğrenci 30 litreyle 700 kişi dezenfekte edebilen kabin üretti

Kaynak: İHA

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