3. Nostaljik Yazlık Sinema Günleri" Başladı

Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Nostaljik Yazlık Sinema Günleri", "Cambazhane Gülü" filmi ile başladı. Etkinliğe gösterime sunulan filmin başrol oyuncuları Filiz Akın ve Ediz Hun da katıldı.

Vatandaşlar sanatçılara büyük ilgi gösterdi. Bu sırada fotoğraf çektirmek isteyen sanatçıların hayranları izdiham oluşturdu.

Etkinlik öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ediz Hun, "Sevgili Filiz ile birlikte burada sizlerle bulunuyor olmaktan, Yalovalılarla kucaklaşıyor olmaktan çok büyük bahtiyarlık duyuyoruz." dedi.

Yalova'da birçok film çektiklerini aktaran Hun, kendilerine gösterilen ilgiyle ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Eski Yeşilçam filmlerine gösterilen ilginin sebebi sorulan Filiz Akın ise "Tüketim toplumuna geçtiğimizden beri o dönemki bazı şeyleri kaybettik. Masumiyeti, büyük aşkları, komşuluğu, işte güzel insanlık. Onları bu filmlerde gördükleri için galiba böyle büyük bir ilgi hala devam ediyor." diye konuştu.

Ediz Hun, aynı soruya, "Çok büyük titizlikle çekilmiş filmlerdi o filmler. Bugün 4-5 günde çekilen bir diziyi biz 25 günde tamamlıyorduk. Dolayısıyla dublajı, seslendirmesi, müzikleri ve hepsi birlikte halkın, toplumun hoşuna giden filmlerdi. O bakımdan onlar unutulmuyor." şeklinde yanıt verdi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, etkinliğe katılan sanatçılara çiçek ve plaket takdiminin ardından film izlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) alanında yapılacak etkinlik 7 gün sürecek. Film gösterimi 21.00'de başlayacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için 20.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndan TİGEM'e ücretsiz servis kaldırılacak. O günün nostaljisinin yaşatılması amacıyla sembolik olarak 1 lira giriş ücreti alınacak.

17 Temmuz'da "Çöpçüler Kralı", 18 Temmuz'da "Neşeli Günler", 19 Temmuz'da "Oh Olsun", 20 Temmuz'da "Şaban Oğlu Şaban", 21 Temmuz'da "Güllü" ve 22 Temmuz'da "Hababam Sınıfı Tatilde" filmleri gösterilecek.