3 muhtar adayı eşit oy alınca muhtarlık kura ile belirlendi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki köy ve bir mahalle muhtarlığı, oyların eşit çıkması nedeni ile kura çekimi sureti ile belirlendi.

Sandıklı'nın Çiğiltepe ve Çukurca köyleriyle Zafer Mahallesi'nde yapılan seçim sonuçlarına adaylar itirazda bulundu. İtiraz sonrası İlçe Seçim Kurulu, Çiğiltepe köyü muhtar adayları Akif Türker ile İbrahim Özpınar, Çukurca köyü muhtar adayları Adem Yayla ve Necati Başpınar ile Zafer Mahallesi muhtar adayları Orhan Arslan ile Gazanfer Altıntaş'ın aynı sayıda oy aldığını belirledi. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu hakimi tarafından muhtarlar arasında kur'a çekimi yapıldı. Kurada Çiğiltepe muhtarı İbrahim Özpınar, Çukurca muhtarı Adem Yayla, Zafer Mahallesi muhtarı da Orhan Arslan oldu. Kur'ayı kazanan adaylar mutluluk yaşarken, kaybedenler ise üzüldü.

Çiğiltepe Köyü Muhtarı İbrahim Özpınar'ın avukatı Yusuf Onur Seçmen, "Seçim sonrası İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ettik. İtirazımız kabul edildi. Yeniden yapılan sayımda oyların eşit olduğu anlaşıldı. Eşit oylar yüzünden Seçim Kanunu gereğince bir kur'a çekimi yapıldı. Kur'adan da muhtarımız çıktı" dedi

Kur'a sonucu Zafer Mahallesi muhtarı seçilen Orhan Arslan, "Zafer Mahallesi muhtar adayı idim. Ben 211 oy, rakibim 212 oy almıştı. Fakat onun oyun biri sarı kağıda yazılmış, takılmış idi. O geçersiz olduğu için eşit sayıda olduk ve kur'aya tabi tutulduk. Kur'ada şansımıza bize çıktı, Mevla'm bize nasip etti" diye konuştu.

Kaynak: İHA