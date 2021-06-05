3 metrelik yılanların dansı görenleri şaşırttı
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3 metrelik yılanların dansı görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

3 metrelik yılanların dansı görenleri şaşırttı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, uzunluğu 3 metre olan yılanların dansı görenleri şaşırttı.

3 metrelik yılanların dansı görenleri şaşırttı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, uzunluğu 3 metre olan yılanların dansı görenleri şaşırttı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı Köyü sakinlerinden Yunus Basmacı, dağda otlanan ineklerinin yanına gittiği sırada uzunluğu yaklaşık 3 metre olan iki yılanla karşılaştığını ifade ederek, "İnekleri su içmeleri için götürdüm. Sonra yılanları gördüm. Hemen aşağı kardeşimin yanına gittim. Onu alıp beraber yılanların olduğu yere gittik. Yılanlar dans ediyordu. Ben de hemen telefonumla yılanların dansını kayda aldım" dedi.

3 metrelik yılanların dansı görenleri şaşırttı
3 metrelik yılanların dansı görenleri şaşırttı
3 metrelik yılanların dansı görenleri şaşırttı
3 metrelik yılanların dansı görenleri şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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