3 metre yükseklikten düşen alkollü şahıs yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

3 metre yükseklikten düşen alkollü şahıs yaralandı

27.11.2020 03:36 | Son Güncelleme: 27.11.2020 03:43

Malatya'da alkollü olduğu için eşi tarafından eve alınmayan şahıs 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Malatya'da alkollü olduğu için eşi tarafından eve alınmayan şahıs 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu ileri sürülen Rıza A.'yı arkadaşları Süsen Sokak'taki evine bırakmak istedi. Şahsın alkollü olması nedeniyle eşi eve almadı, yaşanan arbedede dengesini kaybeden Rıza A. 3 metre yükseklikte bulunan merdivenlerden beton zemine baş üstü düşerek yaralandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz karar! Zorunlu karşılık oranları değişti
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Maradona ve ünlü modelle ilgili skandal sözler: Sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı
Koronadan vefat edenlerin yaptığı en büyük yanlış! Prof. Ceyhan, üstüne basa basa uyardı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

3 metre yükseklikten düşen alkollü şahıs yaralandı
3 metre yükseklikten düşen alkollü şahıs yaralandı
3 metre yükseklikten düşen alkollü şahıs yaralandı
3 metre yükseklikten düşen alkollü şahıs yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Köpekten kaçan 15 yaşındaki çocuk 6 metre yükseklikten böyle düştü
Köpekten kaçan 15 yaşındaki çocuk 6 metre yükseklikten böyle düştü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Son dakika haberleri | Motosiklet ile çarpışan otomobil 5 metre yükseklikten sahile uçtu: 1 ölü
Yüksekten düşen şahıs yaralandı
Yüksekten düşen şahıs yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Berk Oktay Enes Batur Şevval Sam
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Karabağ Dağlık Karabağ Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 metre yükseklikten düşen alkollü şahıs yaralandı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 03:43:35. #1.14#
title