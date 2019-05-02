Samsun Valisi Osman Kaymak, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, çağın en dinamik sektörlerinden biri olan basın sektörünün insanlara doğru, tarafsız ve objektif bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir kamu görevi üstlendiğini vurguladı.

Basının özgür ve tarafsızlığının bireyin ve toplumun haber alma, bilgi edinme hakkını kullanmasına, kamuoyunun duygu ve düşüncelerini objektif olarak yansıtmasına, bu suretle demokrasinin, insan haklarının, temel hak ve özgürlüklerinin gelişimine katkıda bulunduğuna işaret eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Türk basını, geçmişten günümüze çok zor şartlar altında görev yapmış, Kurtuluş Savaşı'mıza verdiği destekle çok önemli görevler ifa etmiş, Cumhuriyet'imizin kuruluşundan bugüne kadar da ülkemizin demokratikleşme sürecinde yoğun ve öncü çalışmalar yapmıştır. İlimizdeki yerel ve yaygın basın kuruluşlarının vatandaşlarımızın haber alma hakkını sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getirmeleri, toplumumuz tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Sürekli güçlenerek büyüyen, özverili çalışmalarıyla hepimizin gurur duyduğu Türk ve dünya basınının her kademesinde görev başında ve sonrasında hayatını kaybederek aramızdan ayrılan basın mensuplarına rahmet diler, tüm basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutlarım. "

Kaynak: AA