3 komşu, 3 ayrı mahalle
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3 komşu, 3 ayrı mahalle

3 komşu, 3 ayrı mahalle
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir arada bulunan üç hanenin üçünün de farklı bir mahalleye bağlı olması şaşkınlığa yol açıyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir arada bulunan üç hanenin üçünün de farklı bir mahalleye bağlı olması şaşkınlığa yol açıyor.

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kulesırtı mevkisinde bulunan ve birbirlerine yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan üç hanenin üçünün de farklı mahalleye bağlı olması dikkat çekiyor. Yan yana bulunan Kumral, Koca Kaya ve Çorak Dere Mahallelerinin kesiştiği bir noktada bulunan 3 hane, üç ayrı mahalleye bağlı. Üç komşuyu mahalleler ayırıyor. Bu hanelerde kalan vatandaşların en büyük sıkıntısı ise mahalleye hizmet gelmesi konusunda sıkıntı yaşamaları. Üç haneli bölgenin yolunun yarısından fazlasının toprak olması nedeniyle vatandaşlar, özellikle kışın ulaşım zorluğu çektiklerini dile getirdiler.

"Dışarından gelenler farklı bakıyor"

Çorak Dere Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Enver Aktaş(40), "50 metre arayla 3 tane ev var. 3'ü de ayrı mahalleye bağlı. Bu durum bizim de tuhafımıza gidiyor. Dışarından gelenler de şaşırıyor. Kışın araçlar mahalleye çıkamıyor. Yol ve su sorunu var. 3 ayrı mahalle, 3 ayrı muhtar olduğu için kimin ne yaptığı belli değil. Ne yapacağı belli değil. Bu dağın tepesinde 50 metreye başka bir muhtar düşüyor. Dışarıdan gelen insanlar nasıl bir olay diye farklı ve tuhaf bakıyorlar. Bir türlü çözülemiyor" dedi.

"3 muhtar da birbirine bakıyor"

Doğduğundan günümüze kadar Kumral Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Dokel (60), "3 muhtar da birbirine bakıyor. O hizmeti götürsün, diğeri o hizmeti götürsün diye birbirinin yanına gelmiyorlar. 3'ü de bir araya gelse bu hizmetler rahatlıkla yürür. Önceden de bunu söyledik ama herkes birbirine bakıyor. Bir araya gelseler buranın yolu da olur ışığı da olur suyu da olur" diye konuştu.

Karadeniz fıkrası gibi

Samsun-Ordu sınırındaki Şentepe ile Ambartepe Mahallelerinin bir başka versiyonu olan "3 komşu, 3 ayrı mahalle" durumu Karadeniz'in ilginç yapısının bir başka örneği olarak dikkat çekiyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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