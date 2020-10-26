3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

26.10.2020 11:11 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:26

3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

SİVAS - Sivas'ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz günlerde Sivas- Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 52 KB 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjden karşı şeride geçti. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Binnur Kaya Kenan İmirzalıoğlu Aras Bulut İynemli
Spor Podolski Tisserand Serdar Aziz Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 11:26:49. #1.15#
title