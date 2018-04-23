3 Kişinin Cinayetin Zanlısı Vapurdan İnerken Yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 10 yıl önce alacak-verecek meselesi nedeniyle 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili hakkında yakalama ve polisin takibi sonucu Çanakkale'de vapurdan inerken yakalanıp, Gebze Adliyesi'ne sevk edilen H.O., tutuklanarak cezaevine konuldu.