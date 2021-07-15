3 katlı evin altında kalanlardan 1'nin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 katlı evin altında kalanlardan 1'nin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı

3 katlı evin altında kalanlardan 1'nin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize Merkez'e bağlı Muradiye beldesinde bir binanın yıkılması sonucu altında kalan 3 kişiden 1'inin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Rize Merkez'e bağlı Muradiye beldesinde bir binanın yıkılması sonucu altında kalan 3 kişiden 1'inin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Şiddetli sağanak yağış nedeniyle heyelan sonucu yıkılan 3 katlı evin altında kalan 3 kişiden 1'i olan Hacere Mert enkaz altından cansız olarak çıkartıldı. Eşi Nuri Cemal Mert ve yağmurdan kaçarak evin altına sığındığı öğrenilen Batuhan Delihasan'ı ise arama çalışmaları AFAD, İDAK, AKUT ve JÖAK ekipleri tarafından sürdürülüyor. - RİZE

3 katlı evin altında kalanlardan 1'nin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
3 katlı evin altında kalanlardan 1'nin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
3 katlı evin altında kalanlardan 1'nin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
3 katlı evin altında kalanlardan 1'nin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 katlı evin altında kalanlardan 1'nin cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 03:16:57. #1.15#

title