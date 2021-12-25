3 kardeşin cansız bedenleri birbirlerine sarılı bulunmuş

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bayındır ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenlerinin birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirtildi. Anne Nuriye Menderes'in polise verdiği ifadede, yangın sırasında evin alt katındaki mutfakta kahvaltı hazırladığını, durumu fark edip yukarı çıktığında alevlerin her yeri sardığını, bu nedenle çocuklarına ulaşamadığını söylediği ifade edildi.

Hacıbekir Mahallesi, Soğuksu Sokak'taki bir evde, dün saat 12.00 sıralarında, iddiaya göre kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren ekipler, 2 yaşındaki ikiz kardeşler Remzi ve Yahya ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cansız bedenini buldu. Çocukların cenazeleri, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acılı baba Ferhat Menderes, Bayındır Devlet Hastanesi önünde ağlayarak, sinir krizi geçirdi.

Ölen 3 kardeşin İzmir Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin sürdüğü bildirildi.