"3. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen "3'üncü Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"nin 3'üncü gününde 40 kişi, Horma Kanyonu'nu 7 saatte yürüdü.

Festival kapsamında kanyona girecek 40 kişi sabah erken saatlerde hazırlıklarını tamamladı. Uzman ekipler tarafından sporculara kanyon hakkında bilgi verildi.

Gerekli kontrollerin ardından 2 gruba ayrılan sporcular, 3,5 kilometre uzunluğundaki Horma Kanyonu'na giriş yaptı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 3'üncü gününde Pınarbaşı ekibiyle birlikte kendisinin de kanyondan geçiş yaptığını söyledi.

Festivalin çok güzel devam ettiğini ifade eden Yaşar, "Dün bir ekibimiz Horma'ya, bir ekibimiz de Valla Kanyonu'na giriş yaptı. Horma Kanyonu'na giren arkadaşlarımız dün çıkışlarını yaptı. Valla Kanyonu'ndaki arkadaşlarımızın yarın çıkış yapmasını bekliyoruz." dedi.

Bugün de 2 ekip halinde Horma Kanyonu'na giriş yaptıklarını ifade eden Şenol Yaşar, "Sporcularımızla birlikte bugün sorunsuz bir şekilde Horma Kanyonu'ndan geçiş yaptık. Bu kanyonu anlatmak yetmez. Gelmek, görmek ve yaşamak gerekiyor. Bu güzelliği herkes görmeli, herkesi buraya bekliyorum." diye konuştu.

Kanyonu geçenlerden Filiz Gençoğlu Tosun da Pınarbaşı ilçesini çok beğendiğini ifade ederek, "Çok keyifli bir kanyon geçişiydi. Oldukça yorulduğumuzu hissettik ama çok güzeldi. Keyifli ve zor inişler vardı, bu bambaşka bir şey. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Er ise arkadaşının tavsiyesi ile geldiğini anlatarak, "Daha önce hiç kanyon geçişi yapmamıştım. 7 saatlik bir yürüyüşle kanyonu tamamladık. Çok güzel vakit geçirdik. En güzeli de Ilıca Şelalesi'nden atlamamız oldu. Herkes kesinlikle tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Eren Turcen de Pınarbaşılı olduğunu dile getirerek, "Bugünle birlikte 4'üncü kez kanyondan geçiş yaptım. Her geçişimde ayrı bir zevk alıyorum. Yüzme, yürüme, ipten iniş başta olmak üzere birçok spor dalını içinde barındıran bir alan. Herkese şiddetle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA