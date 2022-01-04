3. intihar girişiminde kurtarılamadı

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'da bir şahıs, üçüncü intihar girişiminde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan M.O (60) evinde kendisini merdivenlere iple asarak intihar etti. Evli bir çocuk babası olan M.O'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.

M.O, geçen yıl da yine iki kez intihar girişiminde bulunmuş, ancak komşuları tarafından fark edilerek kurtarılmıştı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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