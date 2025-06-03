3 Haziran Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar

3 Haziran Salı 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 3 Haziran 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 3 Haziran 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bozçakır HES Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9945)

–– SeyyidBattalGazi-1 GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Malatya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9946)

–– Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi Kapsamında Siirt İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9947)

–– SeyyidBattalGazi-2 GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Malatya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9948)

–– Niğde Merkez EDT GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Niğde İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9949)

–– İpektepe RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Ağrı İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9950)

–– Sorgun RES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Yozgat İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9951)

–– 154 kV R3-Çorum-1 RES 154 kV Merzifon TM-Kargı TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9952)

–– 400 kV Mihalıççık GES TM-Yunus Emre TES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9953)

–– Çan-2 Termik Santrali Elektrik Üretim Tesisine Ait Kül Depolama Alanının Yapımı Amacıyla Çanakkale İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9954)

–– Denizli İli, Çivril İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9955)

–– Erzurum İli, Tortum İlçesi, Pehlivanlı Mahallesinin Aynı İlin Uzundere İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9956)

YÖNETMELİKLER

–– Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Atlas Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER

–– Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2023/56, K: 2025/16 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2024/27, K: 2025/38 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2024/1, K: 2025/70 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2024/22, K: 2025/71 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/1/2025 Tarihli ve 2022/49332 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ