3 gündür haber alınamayan 2 çocuk babası, ırmak kenarında ölü bulundu

Bafra'da Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşlar, 112'yi arayarak ihbarda bulundu.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ailesi tarafından 3 gündür haber alınamayan Okan Şahin (36) olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.