3 gündür haber alınamayan 2 çocuk babası, ırmak kenarında ölü bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür ailesi tarafından haber alınamayan 2 çocuk babası 36 yaşındaki şahıs, ırmak kenarında ölü bulundu.
Bafra'da Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşlar, 112'yi arayarak ihbarda bulundu.
3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ailesi tarafından 3 gündür haber alınamayan Okan Şahin (36) olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.