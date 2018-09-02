Hatay'ın Erzin ilçesinde "3. Giritliler Güz Festivali" düzenlendi.

Giritli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Yunus Çengel, Turunçlu Mahallesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Anadolu'nun dört bir tarafındaki Giritlileri bir arada görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu tarz etkinlikleri artırmak istediklerini söyledi.

Erzin Turunçlu İmraniye Girit Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Çetin de festivalde büyük coşkuyu bir arada yaşadıklarını vurgulayarak, "Biz Giritli topluluğu olarak İzmir'e, Çanakkale'ye, Bursa'ya, Adana'ya dağılmış büyük bir topluluğuz. Bizler bu toplumun değerleri, ülkenin geleceği ve yarınlarımız için her zaman bir araya gelmeye hazırız." dedi.

Festivalde fotoğraf sergisi açılırken, Girit topluluklarına ait müzikler seslendirildi. Etkinlikte Giritlilerin kullandığı günlük kıyafetler ve eşyalar sergilendi, yöreye ait yemekler pişirildi.

Festivale Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek ve Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Giritliler katıldı.