Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti

Bursa'da sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için bir binanın çatısına çıkıp video çeken 3 genç kız, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için video çekmeye başladı.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kiremitlerin üzerinde dans eden kızlar, tehlikeye aldırış etmeden video çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR