Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti
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Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti

09.11.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:34

Bursa'da sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için bir binanın çatısına çıkıp video çeken 3 genç kız, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için video çekmeye başladı.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kiremitlerin üzerinde dans eden kızlar, tehlikeye aldırış etmeden video çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıya çıktılar
Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıya çıktılar
Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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