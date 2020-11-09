Genç kızlar 3-5 beğeni uğruna canlarını hiçe sayıp çatıda video çekti
09.11.2020 10:56 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:34
Bursa'da sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için bir binanın çatısına çıkıp video çeken 3 genç kız, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için video çekmeye başladı.
TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER
Kiremitlerin üzerinde dans eden kızlar, tehlikeye aldırış etmeden video çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
İşte o anlara ilişkin kareler;
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR