Muratpaşa Belediyesinin destekleriyle Aykut Şahin, Mehmet Ertuğrul, Onur Kuş, Ragıp Karalar ve Berk Uzun'dan oluşan Cumartesi Tayfa Bisiklet Grubunun, 19 Mayıs'ta Samsun'da sona erecek 3. Geleneksel Cumhuriyet Değerleri Bisiklet Turu başladı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üyelerinin önemli bölümü Muratpaşa Belediyesi çalışanlarından oluşan Cumartesi Tayfa Bisiklet Grubu, Çanakkale ve Ankara'nın ardından bu kez Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önce bağımsızlık ateşinin yaktığı Samsun'a pedal çevirecek.

Yaklaşık bin kilometrelik yolculuk için grup üyeleri, Aykut Şahin, Mehmet Ertuğrul, Onur Kuş, Ragıp Karalar ve Berk Uzun Muratpaşa Belediyesi önünden yola çıktı. Bisikletçileri Belediye Başkanı Ümit Uysal uğurlarken, kendilerine bu zorlu yolculukta başarılar diledi.

Bisikletçiler, 14 gün planlanan 3. Geleneksel Cumhuriyet Değerleri Bisiklet Turunda 2 gün mola verecek. 12 gün aralıksız yol almayı hedefleyen bisikletçiler, 19 Mayıs'ta ulaşacakları Samsun'da Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılacak.