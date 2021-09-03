3 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kazanan kim? Kimin ismini söyledi?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 3 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? merak edildi. Bugün dokunulmazlık oyununda yaratıcılık oyunu oynanıyor. Elmalar ile en iyi yemeği yapan kişi dokunulmaz olacak ve 1 kişinin ismini söyleyecek. Peki, 3 Eylül MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef Türkiye potada kimler var? 3 Eylül Cuma Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...