DİYARBAKIR (İHA) - 3 düşük sonrası rahmi alınması gerektiği söylenen hasta sağlığına kavuştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 40 yaşındaki Kısmet Kaçmaz, 3 düşük sonrası şiddetli ağrı ve kanama şikayetiyle Kadın ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e gitti. Prof. Dr. Çoksüer, yaptığı operasyonla hastanın rahminden çok sayıda miyom çıkartarak sağlıklı gebelik için tedavi başlattı.

Diyarbakır'da yaşayan 40 yaşındaki Kısmet Kaçmaz, çocuk sahibi olmak istedi. Kaçmaz, yaşadığı 3 düşük sonrası Kadın ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer' başvurdu. Prof. Dr. Çoksüer, yaptığı tahliller sonucu hastada çok sayıda miyom olduğunu tespit etti. Prof. Dr. Çoksüer, yaptığı operasyonla hastanın rahminden çok sayıda miyom alarak tedavi sonrası sağlıklı gebelik için tedaviler uygulayacaklarını ifade etti.

"İnşallah çocuk sahibi olması için çabalayacağız"

Yapılan tedaviye ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastada çocuk istediği olduğu için miyomları ameliyatla aldıklarını ifade etti. Prof. Dr. Çoksüer, "Çocuk isteği nedeniyle tabii çok sayıda miyom vardı. Çok sayıda miyomlar olduğu için rahim alma önerilmiş ama biz de kendisine baktığımızda çocuk isteği olduğu için rahmi almadan sadece bütün rahmin miyomlardan temizleme işlemi yaptık. Şu anda hastamız tabii mümkün olduğu kadar buradaki amaç rahmi korumak. Çünkü eğer çocuk isteği olanlarda biz bunu yapıyoruz. Şu anda gayet sağlıklı bir şekilde miyomlarımızı aldık. Kanama kontrolünü de yaptık. Şu anda gayet iyi, sağlıklı bir şekilde oldu. Bundan sonraki aşama inşallah çocuk sahibi olması için çabalayacağız" dedi.

"Miyomları sağlıklı bir şekilde hepsini temizledik"

Miyomlar gebeliği engellediğini kaydeden Prof. Dr. Çoksüer, "Lokasyona baktığımızda rahim kanalında olması gebeliği engelliyor ve düşük yapmaya neden olabiliyor. Aynı zamanda çok sayıda olması da kanala baskı yaptığı için ve kanalın içerisine geçtiği için tabii hem gebe kalmayı engelliyor hem de düşük yapmayı o yüzden düşük yapan hastalarda altta yatan sebep eğer miyomsa bu hastaları miyomdan arındırıyoruz. Miyomun boyutları da önemli ve yerleştiği yerde. Bu miyomlar sağlıklı bir şekilde hepsini temizledik" diye konuştu.

"Ben çok geç kaldım, pişmanım"

Birçok yere başvurduğunu ve kendisine rahminin alınacağını aktardıklarını belirten Kısmet Kaçmaz (40), "Bundan önce zaten üç tane düşük yaptım miyomlardan dolayı. Doktorlar söyledi. Çoğu yerde rahmin alınacak durum olduğunu söylediler. Ben ameliyat olmak istemedim. Hakan hocaya geçen sene yine gelmiştim. Riski vardı. Ben yine gittim. Karar verdim ve geldim. Hakan Hoca'ya güvendiğim için onun yanında ameliyat olmak istedim ve şuanda çok iyiyim. Kadınlara tavsiyem geç kalmasınlar. Ben çok geç kaldım, pişmanım" şeklinde konuştu.