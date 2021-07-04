3. doz aşı ne zaman yapılacak? Pazar günü aşı yapılır mı? Kimler 3. doz yaptırmalı?
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3. doz aşı ne zaman yapılacak? Pazar günü aşı yapılır mı? Kimler 3. doz yaptırmalı?

3. doz aşı ne zaman yapılacak? Pazar günü aşı yapılır mı? Kimler 3. doz yaptırmalı?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş ve üzeri 3. doz aşı hakkında bilgi verdi. Peki, 50 yaş üzeri 3. doz aşı! 50 yaş üstü aşı ne zaman? Hafta sonu aşı yaptırılır mı? Kimler 3. doz aşı olabilir? 3. doz aşı ne zaman yapılacak? Pazar günü aşı yapılır mı? Kimler 3. doz yaptırmalı? Detaylar haberimizde.

2. ası sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanları ve 50 yaş üzeri kişilerin 3. doz aşı olabileceğini dile getirdi. 3. doz aşı ne zaman yapılacak? Pazar günü aşı yapılır mı? Kimler 3. doz yaptırmalı?

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 50 yaş üstü vatandaşlar için 3. doz aşılama kararı alındığı söyledi. Koca, "Sağlık çalışanlarımız ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız, yarından itibaren 3. doz aşı randevularını alabilirler" dedi. Bakan Koca, BioNTech aşısında 2 doz arasındaki sürenin de 4 haftaya düşürüldüğünü söyledi.

Bakan Koca, 3. doz için istenilen aşının tercih edilebileceğini belirterek, "3. doz aşısını yaptıracak vatandaşlarımız, ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmasına bakmaksızın, 3. doz aşılamasını yaptırabilir. Aşı olan vatandaşlarımız olumlu görüşler paylaşarak, diğer vatandaşlarımıza teşvik olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

PAZAR GÜNÜ AŞI YAPILIR MI?

1 Temmuz tarihi itibariyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kaldırıldı. Peki, hafta sonu aşı yaptırılır mı? Hafta sonu hastaneler ve sağlık ocaklarından aşı randevusu alınabilir.

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