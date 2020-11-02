Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti

02.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:59
Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti

Kocali'nin Darıca ilçesinde üç çocuk babası Yusuf A. evin çatı katında çenesinin altına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Öğle saatlerinde Darıca Nene Hatun Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 çocuk babası Yusuf A., yaşadığı evin çatı katındaki odasına gitti. Bir süre sonra silah sesi duyan yakınları, odaya girdiklerinde Yusuf A.'yı kanlar içerisinde gördü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, çenesinin altına dayadığı tabancayı ateşleyen Yusuf A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Osman Durmuş Geert Wilders Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Danla Bilic Şevket Çoruh Burak Özçivit Mustafa Sandal
Spor Falcao Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Arda Kardeşler
Daha Fazla İzmir Deprem Seferihisar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 16:59:23. #1.15#
title