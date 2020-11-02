Henüz 31 yaşındaydı! 3 çocuk babası çatı çatında intihar etti
02.11.2020 16:49 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:59
Kocali'nin Darıca ilçesinde üç çocuk babası Yusuf A. evin çatı katında çenesinin altına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.
Öğle saatlerinde Darıca Nene Hatun Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3 çocuk babası Yusuf A., yaşadığı evin çatı katındaki odasına gitti. Bir süre sonra silah sesi duyan yakınları, odaya girdiklerinde Yusuf A.'yı kanlar içerisinde gördü.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, çenesinin altına dayadığı tabancayı ateşleyen Yusuf A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yusuf A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT