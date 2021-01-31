3 çocuğun yürek sızlatan görüntüleri
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3 çocuğun yürek sızlatan görüntüleri

31.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:03

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına gizlenerek uyuşturucu madde kullandıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına gizlenerek uyuşturucu madde kullandıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sapanca'da yaklaşık 14 yaşlarında olan 3 çocuğun bahçe duvarının arkasına saklanarak uyuşturucu madde kullandıklarını görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O anları kayda alan vatandaş, 'Nereye gidiyor bu nesil' diyerek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Uyuşturucu yaşının çocuklara kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, yürekleri sızlatan bu durumu önlemek için çalışma yapılmasını istedi. Polis, görüntülere ilişkin inceleme başlattı.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, çocukların ellerindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandıkları görülüyor.

-İHA-

3 çocuğun yürek sızlatan görüntüleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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