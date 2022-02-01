3 bin yıllık Urartu eserleri Kars'ta ziyarete açıldı

AĞRI (DHA) - AĞRI'da 7 yıl önce düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen Urartular dönemine ait 3 bin yıllık tarihi eserler, Kars Müzesi'nde ilk kez ziyaretçilerle buluştu.

Ağrı'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen, bir süredir Kars Müzesi'nin deposunda tutulan Urartular dönemine ait tarihi eserler, görücüye çıktı. M.Ö. 8'inci yüzyıldan kalma, kaburga gövdeli kaplar, dini ritüellerde kullanılan gümüş ve bronz sitular, at alınlığı ve göğüslük ile yuvarlak formlu metal aksamdan oluşan eserlerden oluşan 10'u müzede sergilenmeye başlandı.

Eserler, 31 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.