3 bin rakımlı Karapet'te mahsur kalan vatandaşlar kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 bin rakımlı Karapet'te mahsur kalan vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
3 bin rakımlı Karapet'te mahsur kalan vatandaşlar kurtardı

Van-Bahçesaray karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan 25 vatandaş Van Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

VAN (İHA) - Van-Bahçesaray karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan 25 vatandaş Van Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Karapet Geçidi'nde etkili olunca Van'dan Bahçesaray ilçesine gitmeye çalışan 9 araç ve 25 kişi tünelde mansur kaldı. Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Yaklaşık 7 saatlik zorlu çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak ilçeye ulaşmaları sağlandı. - VAN

3 bin rakımlı Karapet'te mahsur kalan vatandaşlar kurtardı

3 bin rakımlı Karapet'te mahsur kalan vatandaşlar kurtardı

Vicdansızlığın böylesi! Çaptığı genç kızı yağışın altında ölüme terk edip suçu çalışanına yıkmaya çalıştı

Vicdansızlığın böylesi! Çaptığı genç kızı yağışın altında ölüme terk edip suçu çalışanına yıkmaya çalıştı

 Korona yardımları ile Lamborghini alan adama, 9 yıl hapis cezası

Korona yardımları ile Lamborghini alan adama, 9 yıl hapis cezası

 Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title