3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu
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3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu

3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de bir hayvancılık işletmesinde çıkan yangında 3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu.

Kayseri'de bir hayvancılık işletmesinde çıkan yangında 3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin Mahallesi'nde Hamdi Sevinç'e ait hayvancılık işletmesinde yangın çıktı. Kaba yem deposunda çıkan yangına, yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonrasında söndürülen yangında 3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu.

Yangını haber aldıktan sonra olay yerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yangın ve hasar konusunda Hamdi Sevinç'ten bilgi aldı. Devletin her zaman üreticilerin yanında olduğunu hatırlatan Şahin, gereken desteğin devlet tarafından yapılacağını bildirdi. - KAYSERİ

3 bin balya kaba yem yanarak kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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