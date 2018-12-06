3 Bin 500 Bebeğe 'Hoşgeldin Bebek' Hediyesi

Samsun'un Atakum ilçesinde doğan bebeklerin Atakumlu olma ayrıcalığını ilk günden hissettiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı,"'Hoşgeldin Bebek' projemizle, bugüne kadar 3 bin 500 bebeğe ilk hediyesini biz verdik" dedi.

'Hoşgeldin Bebek' uygulamasıyla bugüne kadar bin 711 erkek ve bin 789 kız olmak üzere 3 bin 500 bebeğe ilk hediyesini Atakum Belediyesi olarak verdiklerini ifade eden Başkan İshak Taşçı, hazırlanan hediye paketlerinin, ailelerin evlerine gerçekleştirilen ziyaretlerle teslim edildiğini ifade etti.

Hoşgeldin Bebek projesini başlattıkları günden bugüne 3 bin 500 bebeğin eşsiz doğası ve yaşam alanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin parlayan yıldızı olan Atakum'da dünyaya geldiğini ifade eden İshak Taşçı, "Hoşgeldin Bebek hediye paketleri uygulamamızla, dünyaya gözlerini Atakumlu olarak açan bebekler, Atakumlu olmanın ayrıcalığını daha ilk günden hissediyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği başlattığımız 'Hoşgeldin Bebek' uygulamasıyla, son iki yıl içerisinde Atakum nüfusuna kaydolan bin 711 erkek ve bin 789 kız olmak üzere 3 bin 500 bebeğin ilk hediyesini, ailelerine biz takdim ettik. Dünyaya gelen her bebeği ailemizin yeni bir ferdi olarak düşünüyor ve sevinç yaşıyoruz. Atakum Belediyesi olarak dünyaya gözlerini açan o bebeklerin, yarınlarında daha da güzel bir Atakum'da yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün projelerimizi, çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Bu şehirde çocuklar, Samsunsporlu doğar"

Samsunspor'un, şehrin ortak paydası ve en önemli markalarından biri olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Hoşgeldin Bebek uygulamamıza, 14 Şubat 2018 tarihinden itibaren 'İlk Doğuşta Aşk' projemizi dahil ettik. Bu tarihten itibaren, hediye paketlerimizin içerisine, 'İlk Doğuşta Aşk Samsunspor' armalı, kırmızı-beyaz bebek tulumu ve ayakkabısını da ekledik. Bu şehirde bebekler Samsunspor ile daha beşiklerinde buluşsun ve bu büyük aşka merhaba desinler istiyoruz. Bu uygulama, anne baba ve aile ile birlikte gönüllere girebilme, kalplerde belki de küllenen sevdayı daha beşikten itibaren canlandırabilmek için hayata geçirilmiş, çok önemsediğim bir projedir" şeklinde konuştu. - SAMSUN