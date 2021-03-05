Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi
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Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi

05.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:36

Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Afyonkarahisarlı Astsubay Şükrü Karadirek'in memleketinde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR - Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Afyonkarahisarlı Astsubay Şükrü Karadirek'in memleketinde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşının sel olduğu törende şehidin 3 aylık oğlu İbrahim Asaf dayısının kucağında babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna son defa baktı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere dün 13.35'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait AS 532 Cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Astsubay Şükrü Karadirek'in naşı Ankara'da gerçekleştirilen törenin ardından askeri uçakla memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Burda Osmangazi mahallesindeki baba evinde helallik alınması sonrası şehit Karadirek'in naşı törenin yapılacağı Paşa Cami'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut askerlerinde omuzlarında taşınırken, şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı.

Cenazede aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti

Cenaze töreninde ayakta durmak güçlük çeken şehidin annesi Şerife ve baba İbrahim ile eşi Elif Karadirek ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları ve protokol üyeleri aile üyelerini teselli etmeye çalıştı. Şehidin henüz 3 aylık olan oğlu İbrahim Asaf'ın dayısının kucağında babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna son defa bakması ise yürekleri dağladı.

Şehit Karadirek'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'ndaki Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Öte yandan, cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri ile askeri ve sivil protokol üyeleri katıldı.

Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Helikopter kazası şehidi Astsubay Şükrü Karadirek Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

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