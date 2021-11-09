3 aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların başlangıç tarihi nedir? Üç aylar nedir? Kandil günleri ne zaman? 3 aylar 2022
2022'nin son aylarında müslümanlar üç ayların ne zaman başladığını araştırıyor. Müslümanlar için ciddi önem taşıyan Regaip, Miraç ve Berat kandillerini de içinde bulunudran üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri ve kandilleri merak ediliyor. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların başlangıç tarihi nedir? Kandil günleri ne zaman? sorularının yanıtını haberin devamında bulabilirsiniz.
İslam alemi için büyük derecede önemli olan bu 3 ayların tarihleri çok merak ediliyor. 3 ayların içinde bulunan Kandil günleride inananlar için önemli günlerdir. 2022 yılı, üç aylarının tarihi ve kandil günleri ne zaman haberler.com da bulabilirsiniz.
Hz. Peygamberin rivayetlerine istinaden dini açıdan da mübarek sayılan üç ayların önemli olması Regaib, Mirac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda olmasındandır. İslam dininde bu 3 aya ayrı bir önem verilmesi emredilmiştir. Müslümanlar bu ayları ibadet, dua, zikir ve hayırlı işler yaparak geçirir. İslam alemi bu aylarda daha duyarlı ve yardımsever olmaya çalışır.
Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü 2 Şubat günü başlayacak.
Üç ayların başlangıcından sonra ilk manevi kandil, Regaip kandiliyle başlıyor. Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe günü olacak. Daha sonra Miraç Kandili 27 Şubatpazar günü, Berat Kandili ise 17 Mart perşembe günü gerçekleşecek.