3 aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların başlangıç tarihi nedir? Üç aylar nedir? Kandil günleri ne zaman? 3 aylar 2022

İslam alemi için büyük derecede önemli olan bu 3 ayların tarihleri çok merak ediliyor. 3 ayların içinde bulunan Kandil günleride inananlar için önemli günlerdir. 2022 yılı, üç aylarının tarihi ve kandil günleri ne zaman haberler.com da bulabilirsiniz.

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Hz. Peygamberin rivayetlerine istinaden dini açıdan da mübarek sayılan üç ayların önemli olması Regaib, Mirac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda olmasındandır. İslam dininde bu 3 aya ayrı bir önem verilmesi emredilmiştir. Müslümanlar bu ayları ibadet, dua, zikir ve hayırlı işler yaparak geçirir. İslam alemi bu aylarda daha duyarlı ve yardımsever olmaya çalışır.

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar, 2022 yılında Receb ayının ilk günü 2 Şubat günü başlayacak.

KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcından sonra ilk manevi kandil, Regaip kandiliyle başlıyor. Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe günü olacak. Daha sonra Miraç Kandili 27 Şubatpazar günü, Berat Kandili ise 17 Mart perşembe günü gerçekleşecek.

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