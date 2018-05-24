3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu
İspanyol donanmasına ait San Jose isimli geminin, asırlardır okyanusun altında kalan hazinelerle dolu enkazı bulundu.
İspanyol donanmasına ait San Jose isimli geminin üç asır boyunca okyanusun altında kalan hazinelerle dolu enkazının bulunduğu resmiyet kazandı. Uzmanlara göre gemideki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değeri ise 4 ila 18 milyar dolar arasında değişiyor.
AMERİKA KITASINDAKİ HAZİNELERİ AVRUPA'YA TAŞIYORDU
Karayip Denizi'nde İngiliz donanması tarafından batırılan geminin toplarındaki yunus işlemeleri gibi özelliklerini inceleyen uzmanlar enkazın San Jose'ye ait olduğunun kesinleştiğini söyledi. 2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.
DEĞERİ 4 İLE 18 MİLYAR DOLAR ARASINDA
Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değeri ise 4 ila 18 milyar dolar arasında değişiyor. O dönem Peru'dan çıkarılmış olan altın, gümüş ve zümrütleri taşıyan geminin sahip olduğu hazinenin büyüklüğü ise, bir su altı aracı olan REMUS 6000'in yaptığı video kayıtları sayesinde hesaplandı. Sular altındaki gemiye 10 metrelik bir mesafe kalana kadar yaklaşan REMUS 6000, böylece değerli bir keşfin yapılmasını sağlamış oldu.
62 SİLAHA SAHİPTİ
San Jose'nin tam 62 adet silaha sahip olduğu biliniyor. Tüm bunlara rağmen gemi, İngiliz kuvvetlerine rakip olamayarak batırılmış. Eğer gemi batırılmasaydı, günümüzde milyarlarca dolar değerine sahip olan hazinesi, İngilizlerle olan savaşlarında destek olmak amacıyla ülkeye dönecekti.
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DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK BATILLAR ŞİMDİDE DOLAR VE OUROLARINI KULLANARAK KAPİTALİST SİSTEMLE MAZLUMLARIN EMEKLERİNİ KRAVATLI SOYMAKTADIRLAR. . . SONLARI İNŞALLAH O DENİZİN DİBİNDEKİ GEMİ GİBİ OLURCevap Yaz Yayından Kaldır
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90li yillarda karadenizde cok buyuk sel felaketi olmustu, aşagi köyden bir ailenin evi yikilmis ev sahibi araclari kaciramayina inaat demiriyle uki araci birbirine bahlamis yinede sele kapilip denize gitmisti, bir kac yil önce o bölgede yuzerken baktim bir şamata var, araclar derinde birbirine bagli duruyormus, dalanlar oldu bende daldim iki aracin arasindaki baglanti demiri curumus kopmak uzereydiCevap Yaz 1 5 Yayından KaldırDİYARBAKIRLI: Madalyamı Bekliyorsun arkadaş;))Yayından KaldırTÖBEE: eeee ne alaka?4 Yayından Kaldır
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Amerikadaki hazineleri avrupaya taşıyormuş!! Bu avrupalı en yüzsüz hırsızCevap Yaz 5 Yayından Kaldır