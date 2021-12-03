3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNÜ KUTLAYAN BAŞKAN GÜRKAN,ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMALIYIZ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Ümit Fatih Kaygısız, emniyet personelleri ve engelli bireylerden oluşan bir heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ettiler.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Ümit Fatih Kaygısız, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününde bir farkındalık yaratmak amacıyla engelli kardeşlerimizle birlikte bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bu özel günde çocuklarımız sizlere bazı isteklerini de aktaracaklar. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Gürkan, "İnsanların görünen engelleri var, görünmeyen engelleri var. Her insan aslında bir engelli adayıdır. Bizim görevimiz engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları ortamda kendilerine engel olan engellerin kaldırılmasıdır. Şehrin idarecisi olarak, Belediye Başkanı olarak engelsiz bir şehir oluşturmak ve engelli vatandaşlarımızın gidecekleri yere rahat gitmeleri, sosyal aktivitelere ulaşmaları noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şehrin fiziki yapısında olsun, engelli kardeşlerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamdaki aktivitelere ulaşabilecekleri mekanlar olsun bu konuda engelli merkezlerimizle, sanat merkezlerimizle ve engelli araçlarımızla ilimiz genelindeki engelli kardeşlerimize hizmet verme noktasında çaba gösteriyoruz.

Malatya'da ilk engelli merkezini Battalgazi Belediye Başkanlığımız döneminde yaparak engelli kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediyesinde ise daha önce başlanmış olan engelli merkezini tamamladık. Engelli kardeşlerimizin engelli günlerini tekrar kutluyorum" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Başkan Gürkan ziyarete gelen engelli çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet