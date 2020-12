3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık dünya Engelliler günü kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, engelli vatandaşlarla telefonla görüntülü konuştu.

Etkinlikler kapsamında Emniyet Müdürü Taş, engelli Mert Beler ve Sıdıka Şeval Özakın ile telefonla görüntülü konuşup günlerini kutladı.

Tüm engelli vatandaşların engelliler gününü kutlayan Taş, "Engellilerimizi senede bir gün değil her zaman hatırlamamız lazım. Biz her zaman onların yanındayız. Onları evlerinde ziyaret etmek isterdik. koronavirüsten dolayı telefonla görüşüp bir kez daha yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. her zaman bizlere ulaşabilirler." dedi.

Engelli Sıdıka Şeval Özakın da evde çok sıkıldığını belirterek, "Koronavirüsten dolayı dışarı çıkamıyorum. Arkadaşlarımı özledim. Yine de kurallara uyup evde kalıyoruz. Evde uzaktan eğitimle derslerim, el işlerimi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Doğan Yeni Özel Eğitim Meslek Okulu Adem Ayhan ve Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Barboros Orman'ı ziyaret ederek sorunlar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin