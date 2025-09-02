3 Ağustos Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

Bugünün Resmî Gazete sayısında alınan kararların tam metinlerine ulaşmak isteyenler için PDF indirme seçeneği de mevcut. 3 Ağustos 2025'te yayımlanan sayıda hem yasama hem yürütme bölümlerine dair düzenlemeler, yargı kararları ve güncel ilanlar dikkat çekiyor. Resmî Gazete'nin 3 Ağustos 2025 tarihli nüshasında yer alan karar ve duyuruların ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

ASAMA BÖLÜMÜ KARARLARI

Günün Resmî Gazete sayısında yasama bölümüne dair yeni kanunlar ve düzenlemeler yer aldı. Meclis tarafından kabul edilen değişiklikler, ilgili kanun ve maddelerle birlikte Resmî Gazete'de yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDAREYE DAİR DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar tarafından alınan yürütme ve idareye ilişkin kararlar Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında duyuruldu. Atama kararları ile birlikte idari düzenlemeler de kamuoyuna bildirildi.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Resmî Gazete'de yayımlanan yargı bölümünde mahkemelere ilişkin kararlar yer aldı. Bu kapsamda yüksek yargı organlarının aldığı kararlar ve yargısal düzenlemeler dikkat çekti.

KURUMLAR VE KURULUŞLARIN İLANLARI

Çeşitli kurum ve kuruluşlara dair ilanlar da bugünkü sayıda yayımlandı. İhaleler, duyurular ve resmi bilgilendirmeler ilanlar bölümünde paylaşıldı.

PDF İNDİRME SEÇENEĞİ

Resmî Gazete'nin 3 Ağustos 2025 tarihli sayısında yer alan tüm kararların ve ilanların tam metnine PDF formatında erişim imkânı bulunuyor. Detaylı inceleme yapmak isteyenler için bu seçenek sunuluyor.

