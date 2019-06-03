3-9 Haziran haftası burç yorumları

KOÇ : Maddi değerlerle ilgileneceğiniz bir hafta. Geçmişte aldığınız sorumlulukların karşılığını hem maddi, hem de manevi anlamda alabilirsiniz. Kardeş ve yakın akrabalarla anlaşmak zor olabilir. Düşünerek konuşmak sorunun büyümesini engeller. Fazla para harcama meyli var. Dikkat.

BOĞA : Haftanın ilk yarısı maddi değerler ön planda iken, haftanın ikinci yarısı daha çok kendinize odaklanabilirsiniz. Size otorite konumundaki kişilerle kadersel olaylar yaşamanız kaçınılmaz görünüyor. Ani yanılgı söz konusu. Ancak bu hafta şans sizden yana. Maddi ve manevi güzellikler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER : Haftaya kendinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Perşembe gününden itibaren daha içe dönük bir ruh haline girebilirsiniz. Yakın aile üyeleri yüzünden eşinizle tartışma yaşayabilirsiniz. Olayların büyümemesi için akılcı davranmanız gerekir. Emeklerinizin karşılığı ummadığınız şekilde gelebilir.

YENGEÇ : Hafta başında içe dönük olsanız da, hafta sonuna doğru kalabalık ortamlarda olmak isteyebilirsiniz. Bu hafta yaşayacaklarınız, kadersel temalı ve ilerlemeniz için size destek olacak olaylar. Günlük hayatta tartışmalardan kaçının. Hayallerinizi gerçekleştirmekle ilgili bir fırsat yakalayabilirsiniz.

ASLAN : Arkadaş çevrenizle bolca vakit geçirebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bir konuda yanılgıya düşebilirsiniz. Kemikler ve diş sağlığına dikkat etmelisiniz. Eğitim, hukuk veya yurt dışı ile ilgili konularda hayaliniz gerçekleşebilir. Stratejik hareket ederseniz çeşitli fırsatlar söz konusu.

BAŞAK : Kariyer ve konumunuza odaklı bir hafta sizi bekliyor. Haftanın ikinci yarısında yolculuğa çıkabilirsiniz. Aile içinde tartışma yaşanabilir. Sakinliği korumak önemli. Ummadığınız bir masraf canınızı sıkabilir. Sorumluluk aldığınız konularda, hak ettiğiniz konumu elde edebilirsiniz.

TERAZİ : Kısa veya uzun yolculuk yapabilirsiniz. Yolculuk esnasında ani beklenmedik masraf çıkabilir. Günlük hayatta yanılgıya düşerek, hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. İletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Tartışmalardan kaçınmakta fayda var. Aileden gelecek maddi destek ise, yüzünüzü güldürebilir.

AKREP : Alacak-verecek, kredi gibi konular haftanın ana teması. Bu sebeple anlaşmazlık çıkabilir. Tartışmanın alevlenmemesi için sakin kalabilmek önemli. Sürüncemede olan bazı konuların sonlanması gerekebilir. Yakın çevrenize geçmişte yaptığınız iyilikler, bu hafta size verimli bir şekilde dönebilir.

YAY : Hafta başında ortağınızla veya eşinizle ilgili konular ön planda olabilir. Olayların benim dediğim, senin dediğin şeklinde bir diyaloğa dönme riski var. Sakin olun. Maddi değerlerle ilgili olarak, geçmişteki hatalarla yüzleşmeniz mümkün. Perşembeden itibaren, daha şanslı etkiler mevcut.

OĞLAK : Bekarlar sevgililerine, çocuğu olanlar ise çocuklarına yoğunlaşabilirler. Bu hafta yanlış anlaşılmalar ve hayal kırıklıkları söz konusu. Bir süredir kendi kendinizi kısıtlamanıza rağmen, sorumluluğunu aldığınız konularla ilgili gayet başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Ben değil, biz bilincinde olmak faydanıza.

KOVA : Ailenize ve evinize odaklı bir hafta. Duygusal anlamda kendinizi kandırma ve yanılma meylindesiniz. Bilmediğiniz bazı konular ortaya çıkabilir ve kadersel olaylar yaşatabilir. Diyaloglarda abartıya dikkat. Kardeş veya yakın arkadaşınıza verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilirsiniz.

BALIK : Kardeş ve akrabalarınızla bolca vakit geçirebilirsiniz. Bu hafta yaşanacaklar sizi zorlayabilir, ancak bunlar tamamen kadersel temalı olaylar. Bu hafta tartışma riskine dikkat. Gerçekleri göremeyip, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Taşın altına elinizi koyduğunuz konuların karşılığını alabilirsiniz.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir. Burçlar sadece %20 sonuç verir. Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog

Aysun Köşker Koç