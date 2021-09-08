2K Sports, NBA 2K22'den The City fragmanını yayınladı
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2K Sports, NBA 2K22'den The City fragmanını yayınladı

2K Sports, NBA 2K22'den The City fragmanını yayınladı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

NBA 2K22'nin paylaşılan son fragmanında MyCareer şehir, parklar ve bir dizi etkinlikler yer alıyor.

NBA 2K22'nin piyasaya sürülmesine sadece birkaç gün kaldı ve 2K Sports, yıllık basketbol serisine en iyi girişle ilgili tüm ayrıntıları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Oyunun son fragmanları, yeni nesil oyunun yükseltilmiş halini ve MyTeam moduna güncellemelerini gösterdi.

2K Sports'un en yeni fragmanı, oyunun açık dünyası The City'de yapılan güncellemeler ile vurgulanan güncellenmiş MyCareer modunu gösteriyor.

2K Sports'un popüler oyunu NBA 2K serisi en yeni oyunu 10 Eylül tarihinde piyasaya sürülecek. 2K Sports daha önce popüler MyCareer modunun elden geçirilmiş bir açık dünya görev sistemine sahip olacağını ve oyunun dinamik bir film müziği içeren planlarını açıkladı.

NBA 2K22'nin MyCareer modunda yer alacak açık dünya şehri fragmanda gösterildi. Ayrıca fragmanda oyuncuların şehirde katıldığı bir dizi farklı aktivite gösterildi. Karakterimizin bir defileye, bisiklet yarışına gibi etkinliklere katıldığını görüyoruz.

NBA 2K22, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Switch için 10 Eylül'de piyasaya çıkacak.

NBA 2K22: THE CITY FRAGMANI

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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