29 Temmuz Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Tam altın kaç gram? Altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne olur?

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşle birlikte yatay bir seyir altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 494,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 495,81liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ne kadar?