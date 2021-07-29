29 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
29 Temmuz 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:55 Everton - Pumas
02:50 Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach
04:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
07:08 İstiklal Marşı
07:10 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
07:30 Olimpiyat Şampiyonlarımız
07:35 Slovenya - Japonya
09:45 İşitme Engelliler Spor Bülteni
10:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
14:25 TBMM-TV
17:30 Spor Merkezi
19:55 Sivasspor - Petrocup
22:00 Aktüel Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com