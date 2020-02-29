29 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı
29 Şubat 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:30 Kanıt
01:00 Çok Gezenti
01:00 Kelime Oyunu
02:00 Çok Gezenti
02:10 Kanıt
03:00 Kanıt
03:30 Sen de Yap
04:30 Yalan Dünya
04:30 Çocuklar Duymasın
06:00 Geniş Aile
06:00 Hırsız Polis
07:00 Kavak Yelleri
07:45 Çocuklar Duymasın
08:45 Sen de Yap
09:45 Çok Gezenti
10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
11:15 Yeniden Konuşalım
12:15 Rehber
13:30 Sen de Yap
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
14:30 Küçük Ağa
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:45 Çocuklar Duymasın
17:00 Sultan
19:00 Pantene Altın Kelebek Kırmızı Halı
19:00 Kelime Oyunu
20:00 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
20:15 Mehmed Bir Cihan Fatihi
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Gece Kafası
Kaynak: InterSinema.com