29 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

29.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.02.2020 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:30 Kanıt

01:00 Çok Gezenti

01:00 Kelime Oyunu

02:00 Çok Gezenti

02:10 Kanıt

03:00 Kanıt

03:30 Sen de Yap

04:30 Yalan Dünya

04:30 Çocuklar Duymasın

06:00 Geniş Aile

06:00 Hırsız Polis

07:00 Kavak Yelleri

07:45 Çocuklar Duymasın

08:45 Sen de Yap

09:45 Çok Gezenti

10:00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

11:15 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

14:30 Küçük Ağa

16:00 Sağlıkla Gülümse

16:45 Çocuklar Duymasın

17:00 Sultan

19:00 Pantene Altın Kelebek Kırmızı Halı

19:00 Kelime Oyunu

20:00 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

20:15 Mehmed Bir Cihan Fatihi

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Gece Kafası

Kaynak: InterSinema.com