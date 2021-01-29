29 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
29 Ocak 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:45 Spor Artı
01:00 Spor Artı
02:00 Napoli - Spezia
02:00 Atalanta - Lazio
03:45 Süper Lig Goller
03:45 İleri Üçlü Transfer
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 Juventus - Spal
05:40 Almanya Bundesliga Özetler
05:45 Efsanelerin İzinde
05:50 Takvim Yaprakları
05:55 Süper Lig Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 İtalya Kupası Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
08:55 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:10 Hava Durumu
09:15 İtalya Süper Kupası Magazin
09:15 Bundesliga
09:40 Almanya Bundesliga Goller
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
12:35 Euro 2020 Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 İtalya Kupası Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Efsanelerin İzinde
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
18:55 Akhisarspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19:25 Takvim Yaprakları
19:30 Başlama Vuruşu
21:00 İleri Üçlü Transfer
21:00 Stadyum
22:55 Napoli - Spezia
Kaynak: InterSinema.com