29 NATO Müttefiki Türkiye için toplanıyor
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29 NATO Müttefiki Türkiye için toplanıyor

NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla Türkiye'nin çağrısı üzerine elçiler dahil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor.

28.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:52
29 NATO Müttefiki Türkiye için toplanıyor

NATO tarafından bugün yapılan yazılı açıklamayla 'nin çağrısı üzerine elçiler dahil 29 NATO müttefiki bugün toplanıyor. Toplantı çağrısı Washington Anlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında gerçekleşecek. 4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse  NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir.


Kaynak: DHA

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