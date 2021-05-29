29 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Avrupa'nın Paslaşması
04:00 Gündem Futbol Transfer
05:30 Avrupa'nın Paslaşması
06:05 İngiltere Premier Lig Özetler
06:35 Almanya Bundesliga Özetler
06:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bayern Münih - Augsburg
08:40 A Milli Futbol Takımı Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
10:00 Spor Bülteni
10:50 Avrupa Şampiyonası Klasikler
11:00 Yüz Yüze Futbol
11:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
12:00 Spor Bülteni
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Avrupa Stüdyosu
14:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
15:00 Spor Bülteni
15:55 Türkiye - Portekiz
18:00 Spor Bülteni
18:50 Avrupa Şampiyonası Klasikler
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Spor Hafta Sonu
21:00 Spor Bülteni
21:55 Avrupa Şampiyonası Finaller
22:00 Gündem Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com